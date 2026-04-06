Киев остановил последнюю ТЭС в подконтрольной ему части ДНР

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР), остановила работу. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации утверждается, что ТЭС официально прекратила работу из-за ситуации с безопасностью. По данным издания, станция была последней, которая действовала на территории региона.

В феврале сообщалось, что в результате удара обрушилась одна из труб Славянской тепловой электростанции.

В конце января на Славянской теплоэлектростанции произошел пожар вследствие удара. Кадры возгорания показали российские военкоры.

До этого первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января оказался самым тяжелым днем для энергетической системы страны после масштабного блэкаута в ноябре 2022 года. Для предотвращения полного коллапса и сохранения работы энергосети «Укрэнерго» пришлось ввести специальные графики аварийных отключений электроэнергии.

Ранее на Украине заявили об уничтожении киевской ТЭЦ.

 
