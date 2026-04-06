«У меня ничего не получилось в спорте»: Тутберидзе о приоритетах в жизни ее учеников

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью Okko заявила, что призывает своих учеников не зацикливать свою жизнь на спорте.

«У меня ничего не получилось в спорте. Я реально пыталась, старалась, однако все шло не так. И травмы, и все не так было. Не получилось. Но это же не значит, что я дальше в жизни не состоялась. Может быть, у них другой путь в жизни», — рассказала тренер.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Также Тутберидзе тренирует Аделию Петросян, которая приняла участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее команда Тутберидзе объявила, что шоу в Казахстане состоится.

 
