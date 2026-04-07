Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В стране ЕС задержали двух украинцев за отправку посылок со взрывчаткой

Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

В Румынии правоохранительные органы задержали двоих граждан Украины, подозреваемых в отправке самодельных взрывных устройств (СВУ) посредством курьерской доставки. Об этом сообщило Управление DIICOT, специализирующееся на борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Согласно данным следствия, задержанные лица въехали на территорию Румынии 14 октября прошлого года. Их подозревают в отправке двух посылок, содержащих самодельные зажигательные устройства, которые были переданы в представительство международной курьерской службы на следующий день после прибытия.

Проведенная экспертиза установила, что данные устройства могли быть активированы дистанционно. Обе посылки были впоследствии обезврежены и уничтожены.

2 апреля текущего года уголовное дело в отношении этих лиц было передано на рассмотрение в апелляционный суд Бухареста. Задержанные, возрастом 23 и 24 года, являются гражданами Украины.

Ранее власти Индии обвинили граждан Украины в подготовке боевиков в Мьянме.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
