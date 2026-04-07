В стране ЕС задержали двух украинцев за отправку посылок со взрывчаткой

В Румынии задержали двух граждан Украины за отправку посылок с СВУ

В Румынии правоохранительные органы задержали двоих граждан Украины, подозреваемых в отправке самодельных взрывных устройств (СВУ) посредством курьерской доставки. Об этом сообщило Управление DIICOT, специализирующееся на борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Согласно данным следствия, задержанные лица въехали на территорию Румынии 14 октября прошлого года. Их подозревают в отправке двух посылок, содержащих самодельные зажигательные устройства, которые были переданы в представительство международной курьерской службы на следующий день после прибытия.

Проведенная экспертиза установила, что данные устройства могли быть активированы дистанционно. Обе посылки были впоследствии обезврежены и уничтожены.

2 апреля текущего года уголовное дело в отношении этих лиц было передано на рассмотрение в апелляционный суд Бухареста. Задержанные, возрастом 23 и 24 года, являются гражданами Украины.

Ранее власти Индии обвинили граждан Украины в подготовке боевиков в Мьянме.