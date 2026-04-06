Загитова: меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале сообщила, что успешно защитила свой диплом.

«Насыщенный день у меня сегодня. Забыла сказать вам, что меня можно поздравить, я теперь дипломированный специалист», — написала Загитова.

Фигуристка завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее команда Этери Тутберидзе объявила, что шоу в Казахстане состоится.