Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Российский тренер усомнился в наличии сильного форварда в стране

Тренер Балахнин: в России нет сильного нападающего, поэтому Дзюба до 40 и играет
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о бомбардирском рекорде нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Конечно, это вопрос к «Динамо», что у команды были такие нападающие. Тем не менее, Тюкавин забивает хорошие голы. Но, сказать, что у нас есть сильный нападающий… Поэтому Дзюба и играет до 40 лет», — заявил Балахнин.

23-летний Тюкавин забил 57 голов за клуб в 21-м веке, став лучшим бомбардиром «Динамо» в этом периоде.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В его активе 173 матча за клуб во всех турнирах, 57 голов и 35 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Артем Дзюба, которому в августе 2026 года исполнится 38 лет, продолжает выступать за «Акрон». В текущем сезоне на счету ветерана 8 голов в 22 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!