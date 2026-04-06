Тренер Балахнин: в России нет сильного нападающего, поэтому Дзюба до 40 и играет

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о бомбардирском рекорде нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Конечно, это вопрос к «Динамо», что у команды были такие нападающие. Тем не менее, Тюкавин забивает хорошие голы. Но, сказать, что у нас есть сильный нападающий… Поэтому Дзюба и играет до 40 лет», — заявил Балахнин.

23-летний Тюкавин забил 57 голов за клуб в 21-м веке, став лучшим бомбардиром «Динамо» в этом периоде.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В его активе 173 матча за клуб во всех турнирах, 57 голов и 35 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Артем Дзюба, которому в августе 2026 года исполнится 38 лет, продолжает выступать за «Акрон». В текущем сезоне на счету ветерана 8 голов в 22 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

