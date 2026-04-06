Украина через США передала России предложение об энергетическом перемирии

Украина передала России предложение об энергетическом перемирии. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — отметил украинский лидер.

30 марта Зеленский заявил о готовности прекратить огонь на Пасху, отметив, что речь может идти как о полном, так и об энергетическом перемирии. В то же время он сказал, что не считает Украину проигравшей стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова Зеленского о готовности к Пасхальному прекращению огня — это «пиар-акция». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен принять решение, чтобы Киев и Москва пришли к миру, а не к временному перемирию.

3 апреля Зеленский заявил, что Украина передала США запрос о Пасхальном прекращении огня, однако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его России.

