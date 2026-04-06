В США призвали Трампа предъявить ультиматум России и Китаю

Экс-советник Болтон: США могут призвать Россию и КНР прекратить помогать Ирану
США следует призвать Россию и Китай прекратить помогать Ирану, в противном случае поддержка Украины и Тайваня со стороны Америки должна возрасти. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Трампу следует подтолкнуть Китай к тому, чтобы он оказал давление на иранский режим и заставил его отказаться от вмешательства в дела Ормузского пролива. США могли бы призвать Китай и Россию прекратить любую помощь, которую они сейчас оказывают Ирану. Если они не отреагируют, наша поддержка Украины и Тайваня должна возрасти, как бы тяжело это ни далось Трампу», — отметил Болтон.

7 марта американские СМИ писали, что Россия якобы делится с Ираном разведывательной информацией о местонахождении войск США, не занимаясь при этом координацией атак. Телеканал CNN сообщал, что Москва якобы предоставляет Исламской республике «тактические советы» по поводу применения дронов. 17 марта газета Wall Street Journal также писала, что Россия могла расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не делится с Ираном разведданными.

30 марта глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что Россия передала Ирану 330 тонн лекарств и другой гуманитарной помощи.

Ранее Болтон объяснил, что дало Трампу возможность прекратить поддержку Украины.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!