В работе «Ростелекома» произошел сбой, зафиксировано более 3,6 тыс. жалоб
Российские пользователь сообщают о сбое в работе «Ростелекома», следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

По данным сервиса, за последний час зафиксировано более 3,6 тыс. жалоб на работу интернета. Больше всего жалоб поступает от жителей Самарской области. О плохой работе также сообщают жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.

До этого депутат Госдумы от фракции КПРФ Вячеслав Мархаев выступил с инициативой переименовать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в «Министерство цифровой деградации». По мнению депутата, за последние два года действия чиновников привели к технологической деградации страны. Вместо развития отрасли граждане сталкиваются с блокировками, замедлением трафика и многодневными отключениями интернета.

В конце марта сообщалось, что в Ростове-на-Дону зафиксированы признаки ограничительного режима доступа к интернет-ресурсам исключительно из «белых списков» для пользователей домашнего интернета.

Ранее Дуров осудил Apple за удаление VPN из российского App Store.

 
