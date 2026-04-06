Российская пловчиха попала в аварию во Франции

Российская пловчиха Анна Егорова попала в аварию на самокате во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка живет в небольшом городе, где многие передвигаются на самокатах. Инцидент произошел из-за женщины, которая внезапно открыла дверь своей машины на дороге.

«Я ехала, и так получилось, что в этот момент мы с дверью столкнулись. Сильно ударилась грудью, но сначала не обратила на это внимания — сильнее всего болели колени и ноги. На следующий день, когда пришла плавать, поняла, что мне очень больно делать вдох, что что-то не так. Сейчас морально мне очень тяжело. Обидно, потому что я была в хорошей форме», — рассказала Егорова.

После обращения к врачам у девушки диагностировали смещение ребер. Из-за травмы задет нерв, который вызывает боль при дыхании. Срок восстановления составит не менее двух-трех недель. В итоге Егорова приняла решение пропустить финал Кубка России в Санкт-Петербурге.

Анна Егорова является многократным призером чемпионатов России на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что готова поехать на Олимпиаду в любом амплуа.