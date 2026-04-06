В Рунете произошел масштабный сбой

Российские интернет-пользователи столкнулись с серьезными перебоями в работе Рунета. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector, специализирующегося на мониторинге проблем в работе онлайн-сервисов.

Сервис мониторинга зафиксировал около 1600 жалоб, касающихся работы «Ростелекома». Основная доля обращений приходится на Москву (около 7%) и Московскую область (6%). Значительное количество жалоб поступило из Самарской области, составив 14% от общего числа. Также упоминаются проблемы в Нижегородской (3%) и Брянской (2%) областях. На нарушения в работе оператора T2 пожаловались 25 абонентов.

Согласно сообщениям, наблюдались сбои в функционировании государственного портала «Госуслуги». Кроме того, возникли трудности с доступом к популярной игровой платформе Steam и ряду онлайн-игр, включая Valorant, League of Legends и «Мир танков».

Проблемы затронули сферу стриминговых сервисов, онлайн-магазинов и платформ для размещения видеоконтента. Особенно заметным стал всплеск жалоб на работу Discord, где за один час было зарегистрировано более 4 тыс. обращений от пользователей, столкнувшихся с перебоями.

Ранее Наталья Касперская обвинила РКН в обрушении рунета.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
