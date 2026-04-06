Трамп объяснил использование мата в посте об Иране

Трамп: мат в посте об Иране был нужен, чтобы донести мою точку зрения
Президент США Дональд Трамп объяснил использование нецензурной лексики в своем недавнем сообщении, адресованном Ирану, как намеренный шаг, призванный донести свою позицию. Об этом сообщает RT.

Накануне Дональд Трамп обратился к Ирану с жестким требованием немедленно открыть Ормузский пролив, пригрозив Тегерану крайне серьезными последствиями.

«Откройте ****** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — написал Трамп.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также появились сообщения о перекрытии Ираном Ормузского пролива, имеющего стратегическое значение для мировой торговли нефтью, и нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.

Ранее Трамп предложил вариант прохода судов через Ормузский пролив.

 
