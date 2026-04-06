Роскомнадзор заявил о «кратном росте» кибератак. С чем они связаны?

Роскомнадзор заявил о росте кибератак, связав их с блокировкой Telegram

В феврале и марте 2026 года специалисты Роскомнадзора (РКН) зафиксировали «кратный рост» кибератак на государственные информационные ресурсы. В публикации отмечается, что нагрузка на ресурсы РКН выросла «в десятки раз», что предположительно связано с сообщениями о блокировке Telegram. При этом в официальном Telegram-канале РКН, где публикуются ежемесячные отчеты о проделанной работе, данные о столь многократном увеличении кибератак за этот период не отражены.

После появления в СМИ сообщений о возможности полного ограничения работы Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора резко выросла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Аналитики центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что наибольшее количество ударов пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). Государственные ресурсы находятся на третьем месте (33 атаки), оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Также в фокусе оказались разработчики программного обеспечения и финансовый сектор.

Самая продолжительная DDoS-атака в феврале-марте 2026 года пришлась на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она непрерывно длилась 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток).

По данным пресс-службы РКН, если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю (из которых около 23 направлены на Роскомнадзор), то в пиковый период, который пришелся на время с 26 февраля по 4 марта, общее число атак резко выросло до 949 .

Что пишут в Telegram-канале РКН

В официальном Telegram-канале Роскомнадзора, где публикуются ежемесячные отчеты о проделанной работе, за последние полгода приводятся следующие данные о количестве отраженных кибератак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи:

Март 2026 года — 2394 DDoS-атаки;

Февраль 2026 года — 2218 DDoS-атак;

Январь 2026 года — 1052 DDoS-атаки;

Декабрь 2025 года — 1 043 DDoS-атаки;

Ноябрь 2025 года — 1 069 DDoS-атак;

Октябрь 2025 года — 1 090 DDoS-атак.

Самая продолжительная кибератака за этот период была отмечена в октябре 2025 года, она длилась 8 дней и 17 часов.

Что известно о блокировке Telegram

Информация о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года стала появляться в СМИ с середины февраля. По состоянию на 6 апреля, мессенджер в России де-факто заблокирован, хотя юридически подтвержденного решения об этом пока нет.

4 апреля основатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку в России, сообщив при этом, что 65 млн россиян все равно ежедневно продолжают пользоваться мессенджером через VPN.

«Добро пожаловать обратно в «Цифровое сопротивление», мои русские братья и сестры. Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая все, чтобы трафик Телеграма еще труднее обнаружить и заблокировать», — написал Дуров.

Главный редактор портала Mobile-Review.com Эльдар Муртазин сообщил, что в России зафиксирован резкий всплеск интереса к зарубежным SIM-картам: всего за два дня в российских сетях их было зарегистрировано порядка девяти тысяч . Номера активированы в устройствах местных жителей, а не принадлежат прибывшим из-за границы туристам или иностранцам. Предполагается, что с помощью такого подхода пользователи пытаются восстановить доступ к заблокированным на территории РФ веб-ресурсам.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев заявил, что российское Министерство цифрового развития следует переименовать «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

«Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс. Мы обязаны пресекать угрозы и мошенничество. Но сегодня основные усилия — на замедление YouTube, блокировку Telegram-каналов, давление на западные соцсети», — заявил депутат.