Роскомнадзор заявил о «кратном росте» кибератак. С чем они связаны?

После появления в СМИ сообщений о возможности полного ограничения работы Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора резко выросла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Аналитики центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что наибольшее количество ударов пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). Государственные ресурсы находятся на третьем месте (33 атаки), оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Также в фокусе оказались разработчики программного обеспечения и финансовый сектор.
Самая продолжительная DDoS-атака в феврале-марте 2026 года пришлась на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она непрерывно длилась 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток).
По данным пресс-службы РКН, если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю (из которых около 23 направлены на Роскомнадзор), то в пиковый период, который пришелся на время с 26 февраля по 4 марта, общее число атак резко выросло до 949.
Что пишут в Telegram-канале РКН
В официальном Telegram-канале Роскомнадзора, где публикуются ежемесячные отчеты о проделанной работе, за последние полгода приводятся следующие данные о количестве отраженных кибератак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи:
Март 2026 года — 2394 DDoS-атаки;
Февраль 2026 года — 2218 DDoS-атак;
Январь 2026 года — 1052 DDoS-атаки;
Декабрь 2025 года — 1 043 DDoS-атаки;
Ноябрь 2025 года — 1 069 DDoS-атак;
Октябрь 2025 года — 1 090 DDoS-атак.
Самая продолжительная кибератака за этот период была отмечена в октябре 2025 года, она длилась 8 дней и 17 часов.
Что известно о блокировке Telegram
Информация о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года стала появляться в СМИ с середины февраля. По состоянию на 6 апреля, мессенджер в России де-факто заблокирован, хотя юридически подтвержденного решения об этом пока нет.
4 апреля основатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку в России, сообщив при этом, что 65 млн россиян все равно ежедневно продолжают пользоваться мессенджером через VPN.
«Добро пожаловать обратно в «Цифровое сопротивление», мои русские братья и сестры. Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая все, чтобы трафик Телеграма еще труднее обнаружить и заблокировать», — написал Дуров.
Главный редактор портала Mobile-Review.com Эльдар Муртазин сообщил, что в России зафиксирован резкий всплеск интереса к зарубежным SIM-картам: всего за два дня в российских сетях их было зарегистрировано порядка девяти тысяч. Номера активированы в устройствах местных жителей, а не принадлежат прибывшим из-за границы туристам или иностранцам. Предполагается, что с помощью такого подхода пользователи пытаются восстановить доступ к заблокированным на территории РФ веб-ресурсам.
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев заявил, что российское Министерство цифрового развития следует переименовать «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».
«Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс. Мы обязаны пресекать угрозы и мошенничество. Но сегодня основные усилия — на замедление YouTube, блокировку Telegram-каналов, давление на западные соцсети», — заявил депутат.