«Пока, пока»: Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО

Трамп «попрощался» с НАТО после реакции альянса на желание США получить Гренландию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание США контролировать Гренландию. Его слова приводит РИА Новости.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — сказал Трамп.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее конгресс США призвал контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.