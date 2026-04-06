Двое осужденных за теракт в «Крокусе» попытались покончить с собой. Одного из них не спасли

Осужденный за теракт в «Крокусе» Якубджони Юсуфзода покончил с собой

Фигурант по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджон Юсуфзода (в центре) в здании Мосгорсуда, август 2025 года

Сразу двое из приговоренных к пожизненному лишению свободы по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершили попытки суицида. Одна из них закончилась гибелью мужчины. Во втором случае заключенного спасли врачи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Двое мужчин, осужденных к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», пытались покончить с собой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Якубджони Юсуфзода , которого обвиняли в финансировании преступления, совершил суицид в СИЗО «Матросская Тишина». Джабраила Аушева , осужденного за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, удалось спасти врачам в пересыльной тюрьме «Красная Пресня». По данным источников издания, Аушев и ранее предпринимал неудачные попытки сведения счетов с жизнью.

Случай суицида подтвердили в Главном управлении ФСИН по г. Москве. О случившемся узнали по камерам наблюдения.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — сказали в ведомстве.

Имя осужденного в ФСИН не назвали, отметив лишь, что ЧП произошло 6 апреля в камере СИЗО-1, а погибший был приговорен к пожизненному лишению свободы.

СК России проводит доследственную проверку, по результатам которой решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Попытку суицида Джабраила Аушева подтвердили источники ТАСС.

«Находясь в следственном изоляторе, Джабраил Аушев дважды пытался причинить тяжкий вред своему здоровью, но ему вовремя оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

Адвокат потерпевших Людмила Айвар подтвердила агентству эту информацию, но отказалась ее комментировать, сославшись на «адвокатскую этику».

Кто такие Юсуфзода и Аушев

По данным Следственного комитета, через банковскую карту Якубджони Юсуфзоды финансировался теракт в «Крокус Сити Холле», о чем он якобы не знал. За несколько дней до нападения на концертный зал он перевел деньги соучастнику на проживание террористов, а после теракта перечислил средства одному из исполнителей. В тот момент ему было 25 лет, он неофициально работал на стройке и имел временную регистрацию в Москве. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

Следствие установило, что Юсуфзода был администратором канала, в котором проповедовались радикальные течения ислама. Вскоре после теракта он прибыл в аэропорт «Внуково» и попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну. Его задержали на паспортном контроле. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Джабраил Аушев — один из поставщиков оружия боевикам, устроившим стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он родом из Ингушетии и, в отличие от других осужденных по этому делу, обратился в правоохранительные органы сам. РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что Аушев помогал оборудовать тайник с оружием другому фигуранту дела, Хусейну Медоеву.

После задержания Медоева Аушев «испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике». Но затем, поняв, что прятаться бесполезно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. По приговору суда он получил пожизненное лишение свободы.

Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» был вынесен 12 марта 2026 года Вторым Западным окружным военным судом. К пожизненному лишению свободы были приговорены четверо непосредственных исполнителей и 11 их пособников. Еще четверо обвиняемых проведут в колониях от 19 до 22 лет.

Приговор не устроил ни одну из сторон процесса: все фигуранты дела, а также потерпевшие обжаловали приговор в апелляционном порядке. Осужденные считают его слишком строгим, а потерпевшие, напротив, — слишком мягким.