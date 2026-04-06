Благовещение Пресвятой Богородицы — 2026: 70 открыток и пожеланий

Красочные открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Пожелания близким
- Дорогие, с Благовещением вас! Желаю вам здоровья и мира! Пусть в нашем доме всегда будет уют, а в сердце — спокойствие!
- С Благовещением, родные! Пусть каждый день дарит свет, тепло и добрые вести!
- Да снизойдет на вас Божья благодать, мои родные! Пусть Господь хранит вас и дарит силы, здоровье и душевное тепло!
- С Благовещением! Улыбок и счастья рядом повсюду! Пусть каждый день радует приятными вестями!
- С Благовещением Пресвятой Богородицы! Обнимаю вас крепко и желаю мира, любви и благополучия!
- С праздником! Пусть Богородица тебя бережет, подарит тебе счастье и здоровье! А я всегда буду рядом!
- С Благовещением! Всего светлого и доброго! Пусть в жизни будет больше радостных дней!
- С Благовещением — для тебя благая весть, родной! Пусть с этого дня начинается новая светлая полоса в жизни!
- Поздравляю с праздником Благовещения! Пусть в душе живут вера, надежда и любовь!
- С Благовещением! Радости и чудес! Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и счастьем!
Пожелания друзьям
- С Благовещением, друзья! Счастья и уюта всегда рядом. И пусть ваши дни будут наполнены теплом, смехом и добрыми встречами!
- С праздником! Пусть все задуманное сбывается! Добрых новостей тебе каждый день!
- С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Спасибо за то, что делаешь мою жизнь лучше! Желаю, чтобы тебе во всем повезло!
- С Благовещением! Желаю счастья, мира! Пусть в душе будет гармония, а рядом — верные люди!
- В праздник Благовещения хочу пожелать, чтобы твоя улыбка всегда была солнечной, дни — только позитивными, а сюрпризы — всегда приятными!
- Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть вокруг будут мир, свет, нежность, а сердца будут согреты любовью!
- С Благовещением поздравляю и желаю много добра! Пусть удача будет на твоей стороне!
- К нам пришла благая весть — с Благовещением, друзья! Пусть она принесет нам вдохновение и новые возможности!
- С Благовещением! Хочу пожелать: пусть твой энтузиазм никогда не угасает, а в душе всегда горит огонь! Спасибо тебе за тебя!
- Мира, счастья и здоровья в праздник Благовещения! Пусть жизнь радует снова и снова!
Пожелания коллегам
- С Благовещением вас, коллеги! Пусть работа приносит радость, а в жизни будет больше светлых моментов!
- Поздравляю вас с праздником Благовещения! Пусть каждый день будет наполнен добрыми новостями и успехами!
- С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Желаю стабильности, уверенности, мира в доме и душевного тепла!
- С Благовещением! Пусть в нашем коллективе всегда царят поддержка, уважение и взаимопонимание!
- С Благовещением! Желаю каждому всего светлого и доброго! Пусть успех сопровождает вас во всех делах!
- С Благовещением поздравляю и желаю много любви, радости и добра! Пусть удача сопутствует в работе и в жизни!
- С праздником Благовещения! Желаю гармонии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
- С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Добра, спокойствия и благополучия вам и вашим семьям!
- С праздником Благовещения! Пусть этот день принесет благие вести!
- С праздником Благовещения! Желаю карьерного роста и достижения любых поставленных целей!
Короткие СМС-поздравления
- С Благовещением Пресвятой Богородицы! Мира и тепла!
- Поздравляю с Благовещением! Желаю счастья и радости!
- С праздником Благовещения! Желаю побольше благих вестей!
- С праздником Благовещения! Желаю вам тепла и света!
- С Благовещением Пресвятой Богородицы! Всего самого доброго и хорошего!
- С Благовещением! Пусть в вашей жизни будет больше улыбок и счастья!
- Поздравляю с праздником! Желаю благодати и любви!
- С праздником! Пусть с этого дня в вашей жизни начнется светлая полоса!
- Поздравляю с Благовещением! Мира и благополучия вашему дому!
- С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть высшие силы уберегут вас от напастей
Суть и значение праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников в православии. Его отмечают 7 апреля. Известно, что дата праздника не меняется, так как она связана с Рождеством Христовым — Благовещение празднуют ровно за девять месяцев до Рождества. В 2026 году праздник выпадает на вторник.
В этом году Благовещение приходится на Страстную неделю — самую строгую неделю Великого поста.
Название праздника появилось в VII веке и полностью звучало как «Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии». Но со временем сократилось до Благовещения Пресвятой Богородицы. События, которые лежат в основе праздника, описаны в Евангелии от Луки: Архангел Гавриил явился к Деве Марии и сообщил ей, что та обрела Божью благодать и родит Сына Божьего. В ответ Дева Мария спросила: как это произойдет, если она не знает мужа? И тогда Гавриил ответил, что со Святым Духом ее осенит сила Всевышнего.
У Благовещения есть несколько символов, например:
- голуби — их торжественно выпускают в праздник в небо. Так почитают свободу, данную Богом человеку.
- лилии — белые цветы символизируют чистоту Девы Марии;
- просфоры — круглые хлебцы, которые выпекают и освящают в церкви.