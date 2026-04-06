«Необычны и нелогичны». Иран отверг предложения США о прекращении огня

Тегеран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США Дональд Трамп назвал предложения «недостаточно хорошими» и вновь принялся угрожать Ирану.

Иран передал США ответ на предложение о 45-дневном прекращении огня. Об этом пишет IRNA.

По данным агентства, в своем ответе Тегеран отверг инициативу Вашингтона о перемирии . Вместо нее он передал собственный план из 10 пунктов, среди которых — полное прекращение конфликта, создание протокола для безопасного прохождения кораблей через Ормузский пролив и снятие санкций с Ирана.

Ранее на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи раскритиковал американскую инициативу.

«Несколько дней назад через посредников были выдвинуты предложения, и 15-пунктный план США был передан через Пакистан и некоторые другие дружественные страны. В то же время мы заявили, что такие предложения крайне амбициозны, необычны и нелогичны»,

— сказал дипломат.

Он добавил, что Тегеран заранее определил ключевые позиции, от которых не намерен отказываться. Кроме того, Иран выступает против ведения переговоров, сопровождаемых ультиматумами, угрозами и «действиями, которые могут рассматриваться как военные преступления».

На иранский документ уже отреагировал президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции он заявил, что ответ Тегерана был «существенным», однако «он недостаточно хорош». После этого глава Белого дома в своей соцсети Truth Social опубликовал пост с новыми угрозами «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив для судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва видела угрозы Трампа в адрес Ирана. Однако, по его словам, Кремль предпочитает эти заявления не комментировать.

При этом ранее телеканал Al Jazeera опубликовал заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором сказано, что режим пользования Ормузским проливом «никогда не вернется к прежнему порядку, особенно для США и Израиля». Морской путь планируется открыть только после компенсации ущерба, причиненного войной, а проход по нему сделают платным . Для стран, в которых в отношении Ирана введены санкции, будут действовать дополнительные ограничения.

Как будет развиваться война

В комментарии порталу «Ридус» политолог-востоковед Каринэ Геворгян выразила сомнения, что США и Ирану удастся достичь прекращения огня в ближайшие несколько месяцев:

«США загнали себя в тупик. Иран пользуется сложившейся ситуацией, несмотря на большие потери. Тегерану сейчас невыгодно вступать в переговоры. Тем более что пригнанная американцами в регион военная армада свидетельствует, что ни о каком прекращении огня пока речи нет».

Эксперт выразила уверенность, что этот конфликт завершится только капитуляцией одной из сторон.

Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой «Взгляд» тоже отметил, что без открытия Ормузского пролива Трамп не сможет представить итоги войны с Ираном как победу. Тегеран же не пойдет на уступки, чтобы не лишиться своего главного козыря. Он может согласиться открыть морской путь только при получении от Вашингтона твердых гарантий безопасности, репараций и вывода американских войск из Персидского залива.

«Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях — это может быть наземная миссия : скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», — сказал политолог.

Дудаков предположил, что оказавшийся в отчаянном положении Трамп решит реализовать эту стратегию «пан или пропал». При таком развитии события США могут понести большие потери среди военных, что еще больше обрушит рейтинги американского президента.

Экономические последствия для сторон

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), США и Израиль планируют уже в скором времени нанести новые удары по энергетическим объектам и предприятиям Ирана, чтобы замедлить восстановление республики после потенциального окончания конфликта. Кроме того, такие шаги должны снизить экономическое влияние Ирана, возросшее в результате закрытия Ормузского пролива.

«Израильские атаки на экономические объекты уже были сосредоточены на предприятиях металлургической, нефтехимической и фармацевтической промышленности, которые в совокупности приносят Ирану миллиарды долларов дохода»,

— отмечает издание.

Как рассказали опрошенные газетой жители Ирана, на фоне войны в стране сильно выросли цены на продукты, а из-за закрытия поврежденных заводов выросла безработица.

Источник WSJ в израильском правительстве утверждает, что Израиль ждет от США разрешения на нанесение ударов по энергетическим объектам. Потенциально это может снизить объемы добычи Ираном нефти и газа.

По словам директора иранской программы в Тель-Авивском институте исследований национальной безопасности Раза Зимта, хотя Иран получил некоторую выгоду из-за роста цен на нефть, ущерб, причиненный экономике республики, ее перевешивает. Тем не менее, предположил эксперт, Тегеран готов к усилению экономических трудностей .

Журналист Дэвид Голдман в статье для телеканала CNN выразил мнение, что для США вопрос открытия Ормузского пролива гораздо важнее, чем публично признает Трамп. Причина заключается в зависимости Штатов от импорта нефти — страна закупает более 6 миллионов баррелей в день, что покрывает около трети потребностей государства.

«Не вся нефть одинакова: Америка производит легкую, малосернистую нефть, которая отлично подходит для производства бензина, но плохо подходит для производства котельного топлива, асфальта и дизельного топлива, а также других, более тяжелых дистиллятов. Поэтому США нужно импортировать нефть из стран, где добывается тяжелая, высокосернистая нефть, — в том числе из Венесуэлы и стран Ближнего Востока», — объяснил журналист.

Сокращение же поступления на глобальный рынок ближневосточной нефти приводит к подорожанию сырья для тех, кто «больше всего в нем нуждается», указал главный инвестиционный директор Pickering Energy Partner Дэн Пикеринг. В результате, пишет Голдман, в США уже выросли цены на бензин, снижая спрос на него, что плохо сказывается на американской экономике. Как итог, некоторые небольшие компании для снижения расходов уже вынуждены сокращать сотрудников.