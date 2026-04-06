Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

На Урале женщина надругалась над девушкой-инвалидом, пока ее знакомый это снимал

Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области вынесли приговор женщине, которая надругалась над девушкой-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным Е1, инцидент произошел в Карпинске в момент, когда пострадавшая по имени Анастасия пришла к подруге с лекарствами для ее 13-летнего сына. В этот момент дома находился мужчина, знакомая которого, узнав, что Анастасия с ними, приехала на место.

Сначала женщина ударила девушку в лицо, затем заперли ее подругу с ребенком в доме и стали избивать Анастасию на веранде. Там агрессорша угрожала ей и помочилась. Мужчина снимал происходящее на видео и позже якобы распространил.

Вскоре о ситуации узнали в полиции, и пара якобы стала угрожать инвалиду, чтобы она забрала заявление.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ее приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
