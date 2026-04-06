На Урале женщина надругалась над девушкой-инвалидом, пока ее знакомый это снимал

На Урале женщина получила срок за насилие над инвалидом

В Свердловской области вынесли приговор женщине, которая надругалась над девушкой-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным Е1, инцидент произошел в Карпинске в момент, когда пострадавшая по имени Анастасия пришла к подруге с лекарствами для ее 13-летнего сына. В этот момент дома находился мужчина, знакомая которого, узнав, что Анастасия с ними, приехала на место.

Сначала женщина ударила девушку в лицо, затем заперли ее подругу с ребенком в доме и стали избивать Анастасию на веранде. Там агрессорша угрожала ей и помочилась. Мужчина снимал происходящее на видео и позже якобы распространил.

Вскоре о ситуации узнали в полиции, и пара якобы стала угрожать инвалиду, чтобы она забрала заявление.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ее приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

