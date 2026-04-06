Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что планирует посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая. Соответствующее заявление глава правительства республики сделал в ходе видеообращения, которое было размещено на его официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, после участия в среду в торжествах на Славине (посвященный памяти советских солдат мемориал в Братиславе) он собирается побывать в концентрационном лагере Дахау в Германии, потом 9 мая — приехать на День Победы в столицу России.

В мае 2025 года, когда в РФ отмечали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Фицо присутствовал на параде на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, назвав эту поездку демонстрацией независимой внешней политики Словакии.

Комментируя впоследствии недовольство европейских политиков тем, что парады в честь Дня Победы прошли в Москве и Пекине, словацкий премьер пообещал не допустить переписывания истории. Он также отметил, что готов поехать на празднование 90-летия Великой Победы в российскую столицу.

Ранее Фицо заявил, что единственный навык Евросоюза – «ненавидеть русских».