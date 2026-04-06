Только четыре марки творога прошли проверку на ГОСТ в Петербурге

В петербургских торговых сетях девять образцов творога признали небезопасными
В ходе проверки, проведенной петербургской общественной организацией «Общественный контроль», выяснилось, что большая часть представленного в магазинах Санкт-Петербурга творога не отвечает установленным стандартам качества и безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Из 13 образцов творога различных торговых марок, приобретенных в розничных сетях города и направленных на экспертизу в две независимые лаборатории, девять не соответствовали нормативам безопасности и имели расхождения с заявленным содержанием белка и жира.

В частности, в трех образцах было обнаружено присутствие бактерий группы кишечной палочки, представляющих опасность для здоровья и способных вызвать пищевое отравление. Кроме того, эксперты выявили признаки фальсификации у пяти торговых марок, в которых фактическое содержание жира значительно отличалось от указанного на упаковке.

«В ходе нового исследования поддельных образцов творога, изготовленного с применением посторонних жиров, уже обнаружено не было», — отметили в организации.

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор направил соответствующие уведомления производителям и торговым сетям, ответственным за выпуск и реализацию некачественной продукции, с требованием предоставить информацию о принятых мерах по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее Россельхознадзор выявлял массовые нарушения в общепите Тюмени, обнаружив мясо без подтверждения безопасности.

 
