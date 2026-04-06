Стало известно, на что сестра «золотой судьи» потратила коррупционные деньги

Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра «золотой судьи» Елены Хахалевой, тратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что Наталия Хахалева потратила вырученные коррупционным путем средства на покупку двух домовладений площадью 510 квадратных метров и трех земельных участков площадью 2,7 тыс. квадратов, которые находятся в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области. Также сестра «золотой судьи» приобрела автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

Все активы Хахалева зарегистрировала на свою мать, заявил собеседник агентства.

До этого председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой. Также проверки планируют провести в отношении дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель.

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию.