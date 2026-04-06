В Адыгее подростки оплевали девочку и избили из мести, и это попало на видео

В Адыгее полиция проводит проверку после того, как в соцсети попали кадры с избиением 13-летней девочки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Майкопе. Как сообщают местные паблики, компания подростков издевалась над ребенком час. Сначала школьницу избили, затем завели в подъезд и стали плевать в нее.

«После того, как жильцы дома начали возмущаться, ее потащили за гаражи и продолжили мучить», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как девочку опрокидывают на асфальт и жестоко избивают ногами. В результате пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и «отбитыми почками». Причиной агрессии якобы стала месть.

По словам местных жителей, в компании были подростки, которые ранее участвовали в избиении другой девочки.

Полицейские уже установили всех участников инцидента. Сейчас сотрудники МВД собирают все необходимые материалы.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о ситуации, а также о расследовании дела по факту избиения другой девочки некоторыми из участников инцидента.

