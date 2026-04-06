Кадырову вручили награду за развитие науки

Кадыров получил медаль «За вклад в развитие науки»
Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил медаль «За вклад в развитие науки». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам лидера Чечни, награду ему вручил президент региональной академии наук Джамбулат Умаров.

«Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — заявил Кадыров по итогам встречи с Умаровым.

Также глава республики выразил благодарность президенту академии и «всем, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу».

В декабре 2025 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов вручил главе Чечни медаль «За боевое отличие», а его сыну Адаму Кадырову — почетную грамоту.

В октябре того же года Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов одноименного воинского объединения. Орден главе Чечни передал глава организации ветеранов Антон Терентьев.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
