«Теперь бесплатно». Российские вакцины от рака включили в программу ОМС

Лечение с помощью российских онковакцин будет доступно обычным гражданам по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, для терапии отдельных видов болезней крови, рака ряда внутренних органов станет возможным получить также CAR-T-клеточную терапию, что повысит эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего, это персонализированные [вакцины], которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», — сказал премьер.

Речь идет о терапии с использованием персонализированных мРНК-вакцин, которые разрабатываются на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента. Также россиянам стала доступна CAR-T клеточная терапия. (Процесс репрограммирования собственных Т-клеток пациента для распознавания и уничтожения раковых клеток. Применяется в основном при заболеваниях крови) Получить такую помощь можно будет в федеральных медицинских организациях.

Недавно, в середине марта, Мишустин рассказывал, что CAR-T-терапия уже применяется. Проведено 65 инфузий, использование таких технологий активно развивается.

Когда начнется массовое производство?

О том, что первый пациент с меланомой кожи получил российскую вакцину от рака, стало известно 1 апреля. Им стал 60-летний мужчина из Курской области, у него меланома третьей стадии с метастазированием. После начала лечения вакциной мужчина чувствует себя хорошо, сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Владимир Гущин.

В свою очередь, в беседе с Ura.ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что при увеличении числа пациентов, желающих воспользоваться вакциной, время производства препарата сократится — однако сейчас трудно спрогнозировать, насколько быстро это будет происходить.

«В первые годы это вряд ли будет массовым явлением, хотя все начинается с малого. Дело в том, что разработка вакцин для онкобольных — это очень дорогая процедура. Сложности вызывает поиск опухолевых белков, против которых необходимо использовать разработанный препарат», — отметил он.

По его словам, разработка вакцин против меланомы и лимфомы продвигается успешно, но они пока не дают 100% результат. «Здесь такая же проблема: например, меланома у каждого человека имеет свои особенности. Всегда есть несколько мутаций, изменяющих белок», — рассказал Виталий Зверев.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с изданием «Ридус» отметил, что такая методика лечения носит перспективный характер. Сейчас вакцина проходит начало клинических испытаний, исследования финансируются государством. Лечение в рамках ОМС подключается к стандартизированным лекарствам, которые ранее уже зарекомендовали себя. Наработки по этому направлению лечения ведутся со времен пандемии коронавируса.

«Давно назрел вопрос производства таких вакцин массово, а не единичными партиями в рамках научных учреждений. Стандартные методы борьбы с раком заняли свою нишу, но этим нельзя ограничиваться. Вакцина покажет себя на первом этапе, а потом врачи станут комбинировать ее с различными другими методами. Это долгосрочная история, естественный и поступательный процесс, а не революция», — пояснил Черемушкин.

Не только от рака

Технология мРНК, которую использовали для синтеза онковакцины, будет использоваться также для лечения муковисцидоза (наследственное заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез) и тромбоцитопении (нехватка тромбоцитов), – сообщил «Газете.Ru» академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Технология мРНК может использоваться не только для разработки профилактических вакцин, но и как средство заместительной терапии при различных заболеваниях. В том числе возможность применения технологии мРНК для лечения таких распространенных и серьезных заболеваний, как муковисцидоз и тромбоцитопения, – болезнь крови, которая проявляется снижением количества тромбоцитов. В таких случаях на матричную РНК вводят недостающий белок или ген, который затем экспрессируется и заменяет дефектный ген или белок», — рассказал академик.

Первые результаты введения онковакцины будут известны через три месяца. Причем, как отметил Гинцбург, независимо от того, будет лечение успешным или нет, ученые все равно будут работать над другими областями применения технологии мРНК.