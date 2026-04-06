«Материшься — стой в позорном углу»: в ГД поддержали введение оценок за поведение в школах

Со следующего учебного года в российских школах появится трехбалльная система оценки поведения учеников. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал меру. Он отметил, что поведение родителей оказывает влияние на детское.

«Надо же что-то делать с тем, что часть детей может быть, формально выполняя требования по знаниям в школе, ведет себя так, что эти знания они будут применять во вред, а не на пользу. И поэтому оценки за поведение они крайне необходимы», — отметил парламентарий.

Депутат отметил, что плохое поведение школьников негативно отражается на других детях и учителях.

«Дети, которые ведут себя отвратительно, портят жизнь себе окружающим — одноклассникам, учителям. И их родители при этом, кстати, часто тоже не отличаются особым интеллектом. Должны получать по заслугам. Ты можешь быть отличником по математике, но если материшься и посылаешь матом учителя — стой в позорном углу, будь боковине цивилизации», — заключил он.

Систему введут в два этапа. В 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в 10 школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России, сообщили в Минпросвещения.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова объяснила, что оценка будет трехбалльной. Поведение будет характеризоваться как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

