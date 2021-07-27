Власти Москвы рассказали о снижении уровня безработицы

Уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за полгода, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В конце прошлого года официально зарегистрированных безработных в Москве насчитывалось около 97 тыс., сейчас — около 40 тыс.

«В 2020 году служба занятости добилась рекордного трудоустройства — 178 тыс. человек нашли работу, то есть трудоустроился каждый второй обратившийся. На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56 процента, за полгода он снизился почти в 2,5 раза», — цитирует Ракову Официальный сайт мэра Москвы.

По ее словам, основным приоритетом службы занятости остается оказание качественных услуг и успешное трудоустройство всех обратившихся жителей столицы.

В качестве нового эффективного инструмента для трудоустройства в городе практикуются открытые массовые отборы — теперь пройти собеседование можно прямо на площадке центра занятости в сопровождении специалистов. Это особенно актуально для тех, кому сложно проходить интервью самостоятельно.

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