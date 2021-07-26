Институт им. Пушкина закроет двери для непривитых студентов

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина с 1 сентября 2021 года будет пускать на свою территорию только вакцинированных от коронавируса студентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом», — говорится в заявлении.

Руководство института отмечает, что приняло такое решения, опираясь на постановление главного санитарного врача Москвы и рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа.

Администрация института добавила, что не только проинформировала об этом своих сотрудников и студентов, но также организовала дистанционную встречу с медицинскими работниками по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, чтобы желающие могли задать волнующие их вопросы.

Проректор по учебно-воспитательной работе Елены Колтаковой уточнила, что непривитым студентам отчисление не грозит.

«Довольно жесткие меры касаются только наших сотрудников — с начала учебного года в случае отказа от вакцинации и не имея противопоказаний они будут отстранены от работы, а студенты переведены на дистанционную форму обучения», — приводит ее слова агентство.

Колпакова также сказала, что выселять не прошедших вакцинацию студентов из общежития будут только в крайних случаях — «после всех возможных разъяснений, отсрочек и любых иных действий, которые могут предотвратить негативных исход этой ситуации».

Ранее Минобрнауки признало законным недопуск невакцинированных сотрудников вузов к работе.