СК возбудил дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц семьи погибшего отставного адмирала в Петербурге. Об этом сообщает СУ СК России по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, вечером 24 июля в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области ведется розыск подозреваемого.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что погибшие — сын и супруга отставного адмирала Военно-морского флота России Леонида Лобанова. Предполагается, что трупы лежали в квартире несколько дней. Квартиру адмирала оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.

По данным местных СМИ, в убийстве матери и сына подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля попал под колеса электрички в районе железнодорожной станции Ручьи и погиб.