Глава Минздрава Великобритании извинился за «бесчувственный» комментарий о коронвирусе

Глава британского Министерства здравоохранения Саджид Джавид принес извинения за свое недавнее высказывание о коронавирусе, из-за которого он подвергся критике британских чиновников и обычных граждан страны.

Ранее Джавид призвал британцев не «съеживаться» и не «прятаться» от коронавируса. Комментарии министра были названы «оскорблением всех, кто все еще делает все возможное, чтобы защитить других». Семьи, потерявшие близких из-за вируса, заявили, что слова Джавида были «бесчувственны» и причинили «глубокую боль» — не только им, но и тем, кто защищался от вируса доступным им образом, и тем, кто самоизолировлся.

«Я удалил твит, в котором использовалось слово «съежиться». На самом деле выражал благодарность за то, что вакцины помогают нам дать отпор, но это был неудачный выбор слова, и я искренне извиняюсь. Как и многие другие, я потерял близких из-за этого ужасного вируса и никогда не преуменьшу его влияние», — написал он в Twitter.

В середине июля Джавид заболел коронавирусной инфекцией. До этого он прививался от COVID-19 и его симптомы не были ярко выражены. На этой неделе он заявил, что полностью выздоровел.

Ранее британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса.