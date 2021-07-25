В Ирландии рухнувший на людей аттракцион попал на видео

Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений Planet Fun в Северной Ирландии, пострадали шесть человек. Видео было опубликовано на YouTube-канале Breaking News Now.

Отмечается, что 24 июля на одном из аттракционов произошел сбой, механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и упал на посетителей. Трое детей были госпитализированы, но их состояние стабильное. Остальные пострадавшие получили легкие повреждения и отказались от госпитализации.

Один из свидетелей произошедшего рассказал изданию The Sun, что сильно напуган и больше не сможет посещать парки развлечений.

«Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая двух детей, пострадали в Белоруссии из-за батутов, которые поднял в небо сильный ветер. Инцидент произошел в городе Александрия Могилевской области. На кадрах видно, как батуты неконтролируемо кружат в воздухе, сметая все вокруг.