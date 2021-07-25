Эксперты предупредили о нарушении когнитивных функций после коронавируса

Специалисты в области психиатрии и психологии предупредили о нарушении когнитивных функций после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды — то есть нарушение капиллярного кровотока — и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения. Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей», — объяснил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По его словам, ухудшение концентрации внимания, памяти и другие формы вегетативного реагирования нормальны после перенесенной болезни.

В свою очередь заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов уточнил, что снижение концентрации внимания — не является распространенным последствием коронавируса в отличие от ухудшение памяти.

«И это объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные, долго восстанавливаются. Естественно, такие функции, как внимание и память, страдают», — уточнил эксперт.

Психолог отметил, что после коронавируса наблюдаются проблемы в эмоциональной сфере. У человека может быть подавленное настроение, тревога и даже депрессия, однако это зависит не только от длительности и обстоятельств болезни, но и от эмоционального состояния пациента в обычной жизни.

Ранее сообщалось, что треть переболевших COVID-19 испытывают долгосрочные проблемы с психикой.