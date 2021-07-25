Администрация Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации как одну из мер по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Правительство США «активно изучает», как предоставить третью дозу прививки уязвимым группам населения, которым потребуется ревакцинация. Именно этим, по мнению источника, объясняется закупка нескольких сотен миллионов дополнительных доз вакцины от Pfizer.

Еще одним способом снизить заболеваемость считают ужесточение правил ношения масок и перчаток. Отмечается, что введение новых требований может испортить рейтинги администрации Байдена, который весной торжественно объявил об облегчении требований по маскам.

Тем не менее, американское правительство также рассматривает возможность введения обязательной вакцинации определенных групп населения. По словам источника в Минздраве США, главной проблемой для снижения уровня заболеваемости коронавирусом является нерешительность администрации в принятии жестких мер.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что «дельта»-штамм стал политической угрозой для Байдена