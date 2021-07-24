Девушка выстрелила в себя, делая селфи в Индии

В Хардое 26-летняя девушка умерла в результате огнестрельного ранения, полученного при попытке сделать селфи с пистолетом. Оружие принадлежало тестю погибшей, передает The Times Of India.

Девушка, не предполагая, что пистолет заряжен, позировала с ним. В один момент она спустила курок. В скором времени жительницу Индии доставили в больницу.

Однако медики не смогли спасти жизнь раненой и констатировали ее смерть.

Тело погибшей было отправлено на обследование, которое будет проведено группой врачей.

«Мы заметили только огнестрельное ранение на теле, и на теле жертвы не было обнаружено никаких признаков драки», — заключили эксперты.

Ранее попытка пьяного мужчины сделать селфи на соборе в Баварии обернулась падением. На место случившегося прибыли в общей сложности 20 сотрудников пожарной службы, несколько машин скорой помощи и четыре полицейских автомобиля.