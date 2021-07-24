Адвокаты предупредили о мошенниках под видом юрфирм

Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупредила о мошенниках, которые выдают себя за юридические фирмы и известные адвокатские образования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под видом адвокатов злоумышленники предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, ФПА рекомендует найти официальный сайт юридической фирмы и проверить, соответствует ли официальному домену электронный адрес лица, от которого поступило предложение юридических услуг. В крупных фирмах сотрудники не ведут переписку с личной почты, коммуникация с клиентами идет через корпоративную.

Также лучше напрямую обращаться в компанию и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги. Палата адвокатов напоминает, что юристы из фирм не просят своих клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций.

Жертвам злоумышленников необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

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