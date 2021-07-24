Синоптик рассказал про грядущий «пик тепла» в нескольких российских регионах

Повышение температуры воздуха ожидается с 25 июля сразу в нескольких регионах центральной России, рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Московской регион и его ближайшее окружение — Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская области — здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья. Но пик тепла придется на вторник-среду следующей недели», — уточнил он.

Из данных Гидрометцентра следует, что в середине недели в столице воздух может прогреться до 30 градусов, как и в Тверской области.В Смоленской и Калужской областях будет до плюс 25-28 градусов, в Рязанской области — 28-30, в Тульской — 27-28 градусов.

Во Владимирской области ожидаются схожие температурные показатели — 28-29 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о «тепловом стрессе».