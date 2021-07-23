В АТОР рассказали о повышении цен на отдых в Египте

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых на курортах Египта для россиян пока будут высокими. Об этом сообщает ТАСС.

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — сказала она.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines формирует полетную программу и запрашивает разрешение у Росавиации на полеты в Египет. О готовности совершать рейсы в Египет также заявили авиакомпании «Россия» и Azur air.

До этого президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.