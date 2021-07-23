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В АТОР рассказали о повышении цен на отдых в Египте

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых на курортах Египта для россиян пока будут высокими. Об этом сообщает ТАСС.

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — сказала она.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines формирует полетную программу и запрашивает разрешение у Росавиации на полеты в Египет. О готовности совершать рейсы в Египет также заявили авиакомпании «Россия» и Azur air.

До этого президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

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