Собянин рассказал, сколько пенсионеров в Москве привились от коронавируса

Около миллиона пенсионеров вакцинировались от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, и значительно, просто в разы, в разы меньше смертность. Поэтому я бы еще раз обратился к москвичам старшего поколения: вот сейчас даже на спаде заболеваемости [вы можете] прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, [и] все-таки вакцинироваться», — сказал он.

Ранее Собянин заявил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в городе снижается медленнее, чем заболеваемость. Он добавил, что снижение заболеваемости в столице происходит пятую неделю.

По последним данным, в Москве за прошедшие сутки госпитализировали 1 136 человек с коронавирусом, 585 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в городе зафиксировано 1 481 296 случаев заражения, из них 3 425 за последние сутки. Выздоровели 1 319 555 человек, умерли 24 898.