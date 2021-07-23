ВЦИОМ: 75% россиян отрицательно относятся к однополым бракам

Большинство россиян (75%) относятся к однополым бракам негативно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

«Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7%. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)», – сказано в исследовании.

При этом 31% опрошенных считают, что сексуальная ориентация – частное дело каждого. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений.

Почти каждый четвертый россиянин (23%) утверждает, что представители сексуальных меньшинств — это больные люди, которым нужна медицинская помощь.

Процент тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, сократился по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения придерживались 12% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, что за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации однополых браков, России ничего не грозит.