Толстой: жители Донбасса смогут принять участие в сентябрьских выборах в России

Жители Донбасса, имеющие российские паспорта, смогут принять участие в сентябрьских выборах в России. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Протестуй, не протестуй – все равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания. Это касается и сотен тысяч жителей Донбасса – граждан России. Истерика киевских властей никак не повлияет на право людей принять участие в выборах», — написал Толстой.

Он напомнил, что лица с российскими паспортами, вне зависимости от места жительства, имеют право как на свободный въезд на территорию России, так и на основные социальные гарантии, право выбирать и быть избранным, а также они берут на себя определенную гражданскую ответственность за будущее страны, частью которой стали.

«Киев уже несколько лет ограничивает тех, кого считает своими гражданами, в основных правах и свободах – не только (в) праве голоса, но и праве на саму жизнь. Россия же эти права предоставляет», — отметил вице-спикер Госдумы.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Согласно проекту порядка применения дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре, люди, получившие гражданство России в упрощенном порядке, смогут проголосовать онлайн. В частности, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы онлайн, следует из проекта постановления ЦИК.