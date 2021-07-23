В Красноярском крае обязали вакцинироваться 60% сотрудников

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников некоторых сфер, сообщается в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

«Подписано постановление от 23.07.2021 № 43 главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — сказано в обращении.

Вакцинации подлежат работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, а также вахтовики.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Дагестане.