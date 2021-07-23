Правительство проработает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Руководителям четырех министерств России поручили проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Среди них главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников.

«Котякову, Силуанову и Решетникову было дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для дальнейшего включения в бюджет России на следующий год», — сообщил источник в РТК.

В публикации отмечается, что ведомства вместе с социальными партнерами будут прорабатывать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян.

Ранее профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложила закрепить в законодательстве обязательную индексацию зарплаты работников в соответствии с инфляцией.