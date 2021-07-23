news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Финансист предрек «смерть» доллара 04:34
Журова — о Крыме в составе России на карте ОИ: МОК старается не... 04:31
ООН: засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние 50 лет 04:12
В Госдуме прокомментировали изображение Крыма в составе России на карте... 04:10
Валуев: нет никакого резона отменять Олимпиаду, но организаторы ничего не решают 03:55
Директор ЦРУ рассказал, что с ним случилось, пока он работал послом в России 03:50
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим один миллиард долларов 03:44
Штат Миссисипи выступил за отмену абортов в США 03:35
Мать Радимова: матч России и Германии — это как «Запорожец» и... 03:03
Раковые больные Венесуэлы могут погибнуть из-за санкций США 02:46

В Израиле учителя отстранили после жалобы о домогательствах к ученикам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Учителя естественных наук в одной из школ Тель-Авива отстранили от работы после того, как в администрацию поступили жалобы о сексуальных домогательствах с его стороны. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что после отстранения и ареста 37-летнего учителя полиция обнаружила, что он вел непристойную переписку со своей 12-летней ученицей в WhatsApp. Мужчина просил девочку отправить ему откровенные фотографии и видео.

В публикации отмечается, что ученики тель-авивской школы начали публиковать ролики в TikTok, где рассказывают об опыте общения с учителем.
В администрации образовательного учреждения отметили, что как только они получили жалобы на учителя, сразу же начали действовать в соответствии с протоколом.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о домогательствах 61-летнего учителя к школьнице.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в помещении учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин
Минэнерго готово жестко регулировать оптовые цены на бензин
«С менталитетом осажденных»: что пишет о российских олимпийцах западная пресса
Иностранные СМИ высоко оценили перспективы российских атлетов в Токио
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
Директор ЦРУ рассказал, что с ним случилось, пока он работал послом в России
Штат Миссисипи выступил за отмену абортов в США
Глава ЦРУ заявил, что Россия могла отравить американских дипломатов
Стало известно, насколько подорожал ремонт в России с начала пандемии
Новости и материалы
Финансист предрек «смерть» доллара
Журова — о Крыме в составе России на карте ОИ: МОК старается не впускать политику в спорт
ООН: засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние 50 лет
В Госдуме прокомментировали изображение Крыма в составе России на карте ОИ-2020
Валуев: нет никакого резона отменять Олимпиаду, но организаторы ничего не решают
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим один миллиард долларов
Мать Радимова: матч России и Германии — это как «Запорожец» и «Мерседес»
Раковые больные Венесуэлы могут погибнуть из-за санкций США
Немов: отдать 15—20 лет спорту и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно
Космонавты обратились к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио
Жена хоккеиста Яшкина рассказала о мужских привычках, которые раздражают почти всех девушек
Первая с начала пандемии смена караула прошла в Винздорском замке
СПЧ заступился за трудовых мигрантов
Россия вошла в троку самых тестируемых на допинг команд на ОИ в Токио
Отец Меган Маркл подаст в суд, чтобы увидеть своих внуков
Футболист запрыгнул в мусорку, празднуя победный гол
В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя
Девушку на аттракционе «атаковала» чайка
Все новости
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Сэкономили на перелетах, потратились на чемоданы
Сколько россияне тратят на отдых
Фары проверят по осени. Камеры научились определять, включены ли ходовые огни
В 12 регионах камеры начнут штрафовать за выключенные фары
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
«Заставила меня понять, что я гей»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым мерчем
Майли Сайрус презентовала провокационные футболки
Стратегию электрификации транспорта России резко уценили
Минэкономики на 250 млрд рублей сократило запросы на зеленый автопром
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
Лучшие фото, снятые на iPhone в 2021 году
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях