В Израиле учителя отстранили после жалобы о домогательствах к ученикам

Учителя естественных наук в одной из школ Тель-Авива отстранили от работы после того, как в администрацию поступили жалобы о сексуальных домогательствах с его стороны. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что после отстранения и ареста 37-летнего учителя полиция обнаружила, что он вел непристойную переписку со своей 12-летней ученицей в WhatsApp. Мужчина просил девочку отправить ему откровенные фотографии и видео.

В публикации отмечается, что ученики тель-авивской школы начали публиковать ролики в TikTok, где рассказывают об опыте общения с учителем.

В администрации образовательного учреждения отметили, что как только они получили жалобы на учителя, сразу же начали действовать в соответствии с протоколом.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о домогательствах 61-летнего учителя к школьнице.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в помещении учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.