Врач в США рассказала, как умирающие от COVID-19 пациенты умоляют ее привить их

Врач из США Бритни Кобиа заявила, что страдающие от тяжелого течения коронавируса пациенты просят ее вакцинировать их, когда делать это уже «слишком поздно». Об этом сообщает The Mirror.

«Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политическое явление. Они думали, что из-за того, что у них была определенная группа крови или определенный цвет кожи, они не заболеют так же плохо. Я держу их за руку и говорю, что мне очень жаль, но уже слишком поздно. Несколько дней спустя, когда я называю время смерти, я обнимаю членов их семей», — рассказала она.

Кобиа добавила, что советует невакцинированным пациентам спрашивать мнение врачей по поводу прививок, чтобы таких трагедий не повторялось.

Ранее сообщалось, что чуть менее четверти (21%) опрошенных жителей США верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу коронавируса по политическим причинам.