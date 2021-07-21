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В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин в России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о неравной доступности вакцин от коронавируса для населения.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что в Москве вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет использоваться только для вторых инъекций, то есть препарат смогут получить те, кто уже получил первый укол этого препарата.

«Известно. Действительно, существует определенный график производства, график поставок, распределения по регионам. Очевидно, что те, кто сделали первую прививку, они должны через три недели сделать вторую прививку, тут нельзя просто дольше ждать. Поэтому приоритет, конечно, для них. Здесь может быть определенная разница в графиках поставки, производстве разных вакцин», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса. Он отметил, что производители российских вакцин постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства, однако это невозможно сделать сиюсекундно.

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