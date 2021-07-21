Поступили сообщения о «минировании» 12 судов Москвы

В 12 судов Москвы поступили сообщения о «минировании», начата проверка. Об этом заявил РИА «Новости» представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев.

По его словам, после данных сообщений работников и посетителей судов эвакуировали.

«По состоянию на 9.30 сообщения о заложенных взрывных устройствах были приняты из 12 судов Москвы», — сообщил Лазарев.

Пресс-секретарь Московского городского суда добавил, что на месте находятся спецслужбы.

Также часть судов проверили кинологи со служебными собаками, взрывных устройств не найдено. Список судов, куда поступили сообщения, пока не уточняется.

«Ограничен доступ посетителей в Мосгорсуд, ожидаем приезда кинологов», — добавил Лазарев.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты и другие объекты.

В мае поступали сообщения о «минировании» всех вокзалов и автостанций Москвы.