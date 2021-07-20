Минкультуры Вьетнама назвало дату открытия границ для вакцинированных туристов

Минкультуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило полугодовую программу по возобновлению приема туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уже в октябре туристы смогут посетить остров Фукуок.

«На первом этапе, который продлится 3 месяца, Фукуок будет принимать только чартерные рейсы. Речь идет о двух-трех тыс. туристов в месяц, которые будут размещаться в определенных районах острова, чтобы исключить пересечение с местным населением», — говорится в сообщении.

В первые полгода, на время действия пилотной программы, на Фукуок смогут приехать от 25 тыс. до 40 тыс. посетителей. Среди них туристы из России, Китая, Южной Кореи, Франции и Германии.

Въехать на территорию Вьетнама смогут полностью вакцинированные туристы, в том числе и «Спутником V». Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее чем за 12 месяцев до прибытия.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиаперелеты во Францию и Чехию. На французском направлении с 24 июля будут открыты 8 рейсов из Москвы и четыре – из Санкт-Петербурга. В Прагу самолеты будут летать только из российской столицы, также четыре раза в неделю.