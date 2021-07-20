СК возбудил уголовное дело против главы УГИБДД по Ставрополью

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова взятки на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В СК отметили, что группировка во главе с полковником Сафоновым несколько лет продавала незаконные «акты пропуска» на перевозку зерна и других грузов по Ставрополью.

«Против начальника УГИБДД Ставрополья Сафонова возбуждено дело о получении особо крупной взятки организованной группой», — сообщает СК.

В общей сложности было проведено более 80 обысков по делу главы УГИБДД по Ставрополью. Были изъяты крупные суммы наличных и дорогие автомобили.

Вместе с Сафоновым задержаны шесть членов его группировки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и нескольких ее подчиненных. Он сообщил, то кроме Сафонова было задержано еще 35 его подчиненных.

Хинштейн отметил, что на Ставрополье «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем».