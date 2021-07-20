У главы ГИБДД по Ставрополью и его подельников изъяли дорогие авто и деньги

У начальника управления ГИБДД Ставропольского края и его подельников при обыске изъяли автомобили и деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Во время обысков у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказала она.

Волк уточнила, что в отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, назначено проведение служебной проверки. Если вину правоохранителей установят, то они будут уволены.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и нескольких ее подчиненных. Он сообщил, то кроме Сафонова было задержано более 30 его подчиненных.

Хинштейн отметил, что на Ставрополье «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем».

Против Сафонова СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.