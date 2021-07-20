В Москве за сутки подтвердились 3 188 случаев коронавируса

В Москве за сутки подтвердились 3 188 случаев коронавирусной инфекции, заболеваемость продолжает снижаться. Это следует из данных оперштаба.

19 июля в столице за сутки подтвердились 4 007 случаев COVID-19.

«За сутки в Москве были госпитализированы 1 465 человек, скончался 101 пациент. На ИВЛ находятся 588 человек», — уточняют в оперативном штабе.

Выздоровели еще 7 968 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, которые вылечились от коронавируса в Москве, увеличилось до 1 296 952.

В ведомстве напомнили, что победа над пандемией — это вакцинация.

«Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах», — отметили в обращении к москвичам.

Стало известно, что в России число случаев коронавируса превысило 6 млн. За последние сутки в стране выявлено 23 770 случаев коронавируса. Днем ранее было зафиксировано 24 633 случая инфекции.