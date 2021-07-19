Врач рассказал о «молчащих пневмониях» при поражении COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о «молчащих пневмониях», которые возникают при поражении коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, одним из тревожных сигналов такой пневмонии является проблема с дыханием.

«Человек не может это почувствовать, если у него только нет выраженной отдышки, соответственно высокой температуры, которая не сбивается», — пояснил Викулов.

По его словам, инкубационный период индийского штамма «дельта» может продолжаться от 2 до 21 дня, но чаще от 2 до 14 дней. Он добавил. что сейчас средний инкубационный период сократился с 5-6 дней до 3-4.

Врач подчеркнул, что «дельта» отличается более тяжелой формой поражения, при которой его площадь может сильно увеличиваться за несколько дней.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о новых симптомах коронавирусной инфекции. Он отметил, что теперь поражение легких наступает раньше – через 3-4 дня.