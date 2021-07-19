В Москве за сутки подтвердились 4 007 случаев коронавируса, заболеваемость снижается третий день подряд. Это следует из данных оперштаба.

18 июля выявили 4 357 заражений, 17 июля — 4 561, 16 июля — 5 382. Всего в столице заболели 1 467 142 человека.

Кроме того, за последние сутки скончались 103 пациента, вылечились 7 665 москвичей. На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 582 человека. С начала пандемии в столице зафиксировано 24 484 летальных исхода и 1 288 984 выздоровления.

По всей России выявили 24 633 случая коронавируса за сутки. 11,6% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований подтвердились в Москве (4 007), Подмосковье (2 504) и Санкт-Петербурге (1 938). Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались 719 пациентов, вылечились 18 764 россиянина.

С начала пандемии в России подтверждено 5 982 766 заражений, 149 138 летальных исходов и 5 359 995 выздоровлений.